37.43 / 38.11 40.37 / 41.13
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Хмельницькому після інциденту з військовим біля московського храму збираються віряни

18:42 2 квітня 2023
люди

У Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору, де побили українського воїна, почали збиратися обурені містяни.

Вони скандують: «Геть московського попа», «Слава Україні», співають гімн. В свою чергу прихожани співають церковних пісень. Це дві окремих групи, також приїхали військові, повідомляє «Суспільне».

Перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін звернувся до містян й призвав
знизити градус та дати можливість правоохоронцям діяти у правовому полі.

Водночас, міський голова Хмельницького Сімчишин заявив, що всі, хто бив ветерана, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульних, які склали протокол на військового, треба звільнити. Священників, в яких "залишилась частка «українського», він призвав негайно порвати з Московським Патріархатом", пише журналіст Андрій Цаплієнко.

 

Раніше «ФАКТИ» писали про скандал у Києво-Печерській лаврі.

875

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Картопляна ковбаса

Картопляна ковбаса: смакота на свята та у будній день

Король Чарльз III з Каміллою

Камілла у Німеччині вразила своїм виглядом: на що звернули увагу ЗМІ

вдома

Ціни зупинили падіння: яку квартиру можна купити у Києві при бюджеті в 20−50 тисяч доларів

Ксенія Мішина

«Повертайся, плестимемо маскувальні сітки»: Ксенію Мішину жорстко розкритикували за відпочинок у Єгипті в розпал війни (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту