У Хмельницькому після інциденту з військовим біля московського храму збираються віряни

У Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору, де побили українського воїна, почали збиратися обурені містяни.

Вони скандують: «Геть московського попа», «Слава Україні», співають гімн. В свою чергу прихожани співають церковних пісень. Це дві окремих групи, також приїхали військові, повідомляє «Суспільне».

Перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін звернувся до містян й призвав

знизити градус та дати можливість правоохоронцям діяти у правовому полі.

Водночас, міський голова Хмельницького Сімчишин заявив, що всі, хто бив ветерана, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульних, які склали протокол на військового, треба звільнити. Священників, в яких "залишилась частка «українського», він призвав негайно порвати з Московським Патріархатом", пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше «ФАКТИ» писали про скандал у Києво-Печерській лаврі.

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