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Україна повернула тіла ще 82 загиблих бійців

13:39 14 квітня 2023
Перевезення тіл загиблих

До України сьогодні, 14 квітня вдалося ще повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 82 військовослужбовців

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових», — заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що 3 березня Україні вдалося повернути додому тіла 17 військовослужбовців.

Додамо, що 2 лютого відбувся один із найбільших обмінів тілами з рф. Тоді Україні вдалося повернути тіла близько 150 своїх захисників.

А на початку квітня з полону в Україну змогли повернути 100 живих героїв-захисників, серед яких були оборонці Маріуполя, «Азовсталі» та Гостомеля.

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