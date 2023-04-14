Україна повернула тіла ще 82 загиблих бійців
До України сьогодні, 14 квітня вдалося ще повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 82 військовослужбовців
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових», — заявили у відомстві.
Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Нагадаємо, що 3 березня Україні вдалося повернути додому тіла 17 військовослужбовців.
Додамо, що 2 лютого відбувся один із найбільших обмінів тілами з рф. Тоді Україні вдалося повернути тіла близько 150 своїх захисників.
А на початку квітня з полону в Україну змогли повернути 100 живих героїв-захисників, серед яких були оборонці Маріуполя, «Азовсталі» та Гостомеля.65
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