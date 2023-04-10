Україна повернула з російського полону 100 воїнів-героїв

Україна в результаті чергового обміну полоненими повернула додому 100 військовослужбовців. Серед яких захисники Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмака в Telegram.

«Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, „Азовсталі“, Гостомеля», — повідомив він.

Єрмак додав, що деякі військові дістали серйозні поранення й мають захворювання.

«Зробимо все необхідне, щоб кожен із них отримав усю необхідну допомогу», — наголосив він.

Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.

«Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених із полону людей. Вони довго чекали на своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування — це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші — вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди — головна цінність України», — наголосив Єрмак.

Серед повернутих 80 чоловіків та 20 жінок. Дев'ятеро — офіцери, усі решта — рядовий та сержантський склад, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Цього разу вдалося звільнити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонців», — ідеться в повідомленні штабу в Telegram.

При цьому зазначається, що звільнені військові брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв — захисники Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також оборонці Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

«Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнавали тортур. Наймолодшому зі звільнених захисників 19 років», — заявили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні в Україну, на Херсонщину, повернулись 24 дитини, яких незаконно депортувала росія.

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