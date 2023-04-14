Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Деяким автовласникам або тим, хто стане володарем машини у 2023, році доведеться заплатити за свій автомобіль податок.

Про це йдеться у Податковому кодексі України, передає «На Пенсії».



Податок у розмірі 25 тисяч гривень заплатять за машини, яким не більше п’яти років та вартість яких становить 2,5 мільйона гривень (375 мінімальних зарплат).

Згідно з Податковим кодексом, ставка за одну машину зараз становить 25 тисяч гривень щороку.

За порушення цієї норми власникам авто можуть нараховувати штрафи:

- при несплаті податку протягом 90 днів — 10% штрафу від суми;

- після 90 днів — 20% штрафу, а також автомобіль чи інше майно можуть заарештувати.

Автомобілі, за які потрібно платити податок, внесені у спеціальний список. Якщо машини у цьому списку немає, то, податок платити не потрібно.

Податківці роз'яснили, якщо за 12 місяців власниками автомобіля ставало кілька осіб, то суму податку розділять.

Наприклад, автомобіль продали у червні. Тоді перший власник має сплатити податок за перші шість місяців з початку року, а наступний власник — за наступних шість місяців.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила частину українців від сплати податку на нерухомість.

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