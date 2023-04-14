Не тільки «корейці»: названо 5 недорогих авто з пробігом, які вимагають мінімальних вкладень після покупки

При виборі автомобіля на вторинному ринку фахівці радять звернути увагу не тільки на комплектацію, дизайн або інші параметри, а й на можливість подальшого обслуговування машини.



Щоб автомобіль менше ламався, він має бути, перш за все, простим за конструкцією, зазначають експерти.

Бестселером авторинку вони називають Renault Logan першого покоління. Цей автомобіль дуже надійний: в ходовій ламатися нема чому, а 1,6-літровий двигун (неважливо який: 8- або 16-клапанний) спокійно ходить по 300 тис. км і більше. Проте якщо екземпляр із автоматичною трансмісією, то поломки часті, а ремонт досить дорогий.

Ford Focus другого покоління також потрапив до збірки. На вторинному ринку можна зустріти достатньо екземплярів з будь-яким типом кузова та різними агрегатами. Найкращий вибір, на думку експертів, — це 100-сильний 1,6-літровий двигун. А якщо буде потрібно ремонт, то він не вимагатиме багато грошей.

Звання надійного бюджетника отримав і Volkswagen Polo у кузові седан. Критичних слабких місць просто нема.

Корейський Hyundai Accent теж має цілком надійні агрегати, а якщо щось і станеться, то на ринку дуже багато запчастин як оригінальних, так і дешевших замінників.

Kia Rio — брат-близнюк Hyundai Accent — привабливий тим самим.

Підсумовуючи, експерти додали, що всі ці моделі мають продуманий підкапотний простір, а таке рішення гарантує легкий доступ до вузлів та агрегатів. Це спрощує процес обслуговування, а отже, і робить його дешевшим.

Раніше ми писали про автомобілі, які в Україні легко продати навіть з пробігом.

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