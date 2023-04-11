Рада звільнила частину українців від сплати податку на нерухомість
Верховна Рада України підтримала в цілому законопроект № 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії рф, незалежно від включення відповідної території до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі «Залізний нардеп».
За його словами, підтримав закон 281 народний депутат.
«Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (
Так, звільнення від податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (
Железняк додав, що звільнення від єдиного податку 4-ої групи відбувається
«Норми не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація рф яких завершилися до 01.05.2022», — зазначив він.
Як писали «ФАКТИ», громадяни, які мають у власності житлову нерухомість, зобов'язані сплатити податок на це майно. Сума податку може бути понад 5 тисяч гривень, якщо квартира вдвічі більша за встановлену норму, і досягатиме 25 тисяч гривень для квартир та будинків великої площі.
Фото: ua.depositphotos.com105
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