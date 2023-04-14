Померла модельєр Мері Куант, яка вигадала мініспідницю

У четвер, 13 квітня, на 94-му році життя у своєму будинку в англійському графстві Саррі померла знаменита модельєрка Мері Куант. Лондонський музей Вікторії та Альберта у своєму некролозі наголосив: «Неможливо переоцінити внесок, який Куант внесла в моду. Вона втілювала радісну свободу моди 1960-х років і стала взірцем для молодих жінок, які наслідували її. Сьогоднішня мода багато в чому завдячує її новаторським ідеям».

Мері Куант відома перш за все тим, що вигадала мініспідницю. Але за цим відбулась справжня революція в жіночому одязі.

На початку 50-х Куант поступила працювати до престижної капелюшної майстерні Eriks у Лондоні. Але в її голові зріли зовсім інші плани. У листопаді 1955 року Мері з друзями, серед яких був її майбутній чоловік Олександр Планкет Грін та його друг, дизайнер Теренс Конран, відкрила модний магазин Bazaar. Там продавалися лише речі її власного дизайну.

Сукні, які шила сама Куант, миттєво розліталися. Через три роки Мері відкрила другий бутик навпроти знаменитого універмагу Harrod's. У ньому і з'явились у продажу перші мініспідниці, які стали символом емансипації.

«У мене не було часу на рух за жіночу рівноправність», — пізніше заявила Куант.

Слідом за мініспідницями вона запропонувала жінкам нового покоління трикотажні короткі сукні, які облягали фігуру та відкривали ноги.

Мініспідниці та короткі сукні Мері Куант стали символом емансипації та здійснили революцію в жіночому одязі

Потім з'явилися жіночі шорти для міста. І все це було дуже яскравим. Для такого одягу зовсім не підходили панчохи із підв'язками. А колготки на той час у Британії випускалися лише теплі. Мері переконала власників Nylon Hosiery Company розпочати виробництво кольорових колготок, панчіх та гольфів. Її ідея мала неймовірний успіх.

Ідея кольорових колготок, панчіх та гольфів мала неймовірний успіх

Далі довелося вигадувати нову спідню білизну. Те, що носили жінки, зовсім не підходило для обтислих суконь Куант.

Мері разом із фірмою Weingarten Brothers розробила нову лінію жіночої білизни з використанням лайкри. Воно мало стягуючий ефект, але було легким і непомітним під одягом.

У 2015 році Мері Куант стала жінкою-командором Ордену Британської імперії.

Нагадаємо, 3 лютого цього року у Франції помер всесвітньо відомий кутюр'є Пако Рабан, а наприкінці 2022-го з життя пішла головна бунтарка у світі моди Вів'єн Вествуд.

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