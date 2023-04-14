Прокляття «Інтера»: сина-футболіста олімпійського чемпіона знайшли мертвим після трьох днів пошуків (фото)

Трагічна новина вразила словацький футбол. Екскапітана братиславського «Інтера», 48-річного Радослава Кунзо знайшли мертвим після трьох днів пошуків, повідомляє Nový Čas.

Стало відомо, що напередодні загибелі відомий футболіст потрапив у нічну автомобільну аварію, злетівши з дороги та врізавшись у рекламний щит. За кілька хвилин Кунзо залишив місце ДТП і отримав допомогу від випадкового перехожого, який зауважив, що у постраждалого йде кров із вуха. Потім футболіста зняли кілька камер відеоспостереження. То був останній раз, коли Радослава бачили живим.

Пошуки закінчилися через три доби, коли тіло футболіста виявив у лісі випадковий перехожий, котрий вигулював собаку. Кунзо повісився. За інформацією ЗМІ, футболіст міг наважитися на фатальний вчинок через серйозні фінансові борги.

Найяскравіші роки кар'єри захисник Радослав Кунзо провів у братиславському «Інтері», де йому довірили капітанську пов'язку. Також футболіст виступав за австрійський «Капфенберг». Навіть у свої 48 років він був граючим тренером у команді п'ятого словацького дивізіону. Кунзо мав двох дітей від першого шлюбу, а минулого року нова подруга футболіста народила йому сина.

До речі, батько Радослава Франтішек Кунзо — олімпійський чемпіон з футболу Ігор-1980 у Москві у складі збірної Чехословаччини.

Словацькі ЗМІ пишуть про «прокляття» словацького «Інтера». Колишній гравець команди Маріан Копча кинувся під потяг у 1997 році у віці 29 років, 40-річний Людовіт Ланч у 2004-му викинувся з вікна 11-го поверху, а 35-річний Юрай Халенар у 2018-му перерізав собі вени. Тепер звів рахунки з життям Кунзо-молодший.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної Угорщини загинув у 47 років за загадкових обставин.

Фото Nový Čas

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