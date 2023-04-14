«Я вагітна, але»: Даша Астаф’єва здивувала несподіваним зізнанням

Популярна співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва, яка нарешті зустріла кохання свого життя, зараз відпочиває в українських Карпатах. Про це вона розповіла в соцмережах і поділилася світлинами. На одному з фото фоловери розгледіли округлий животик і припустили, що артистка чекає первістка. Даша не стала ігнорувати чутки про вагітність й відповіла з гумором.

«Ваша взяла! Я вагітна, але … Карпатами. І здається, це назавжди!» — написала співачка.

Вона пояснила, що останнім часом через стреси набрала 5 кілограмів. Зараз вона відновлюється та надихається природою Верховини, займається риболовлею та смакує страви місцевої кухні.

«Вагітна рибами, що шукали-шукали, та так і не знайшли… потопили ботіки, загубили всі воблєри, покололи пальці та й годі! Тільки снилися, та всі величезні. Вагітна Песом, що назвали „Типрийшов“, а він насправді Юлік… А ще вагітна всими форелями. Кожного дня по одній. Бо вони тут найсмачніші, приготовані із любов’ю та секретами!», — пояснила Даша.

З ким відпочиває, вона не уточнює. Ім’я свого коханого вона не називає. Каже, що познайомилася з чоловіком вже під час повномасштабного вторгнення.

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