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Шоу-бізнес

Даша Астаф’єва вперше показала свого коханого

13:08 10 листопада 2022
Даша Астаф'єва

Відома співачка, акторка та модель Даша Астаф’єва, яка замилувала прихильників відвертою фотосесією, вперше показала свого коханого чоловіка. Разом вони поїхали відпочивати в Карпати. Раніше зірка натякала, що щаслива в нових стосунках, але афішувати своє особисте життя вона не хоче. Каже, що щастя любить тишу.
Прихильники засипали Дашу питаннями про бойфренда. На численні прохання вона трохи відкрила таємницю та показала того, хто підкорив її серце.

Зірка поділилася світлиною з бойфрендом у ліжку, показавши лише його ноги.

Також вона показала кадр, як чоловік ніби кусає її. Так вона відповіла на запитання про змій. Астаф'єва пожартувала, що особисто на собі випробувала укус.


Раніше Даша Астаф’єва поділилася, як зберегти психічне здоров’я під час війни. Зірка виставила на аукціон свою улюблену річ, щоб підтримати жінок-військових.

Фото — Інстаграм Астаф'євої

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