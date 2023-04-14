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Данія визначилась, коли надасть винищувачі для України

21:03 14 квітня 2023
винищувачі для України

В. о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що очікує, що данці та їхні союзники приймуть рішення про передачу західних винищувачів Україні «до літа», коли почнеться постачання польських і словацьких МіГ-29. Обговорення потребує часу, оскільки країни мають діяти спільно, заявив він під час візиту в Україну, повідомляє https://www.france24.com/en/

«Данія не буде робити це наодинці, — сказав Лунд Пульсен в інтерв'ю кільком данським ЗМІ, додавши, що рішення все ще можна досягти в найближчому майбутньому: — Ми повинні зробити це разом з кількома країнами. Ми також будемо вести діалог з американцями про це».

Нагадаємо, Словаччина і Польща почали поставки винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну наприкінці березня і на початку квітня.

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