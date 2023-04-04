Суцільної переваги немає: в ЗСУ розповіли, чи змінили ситуацію в небі польські та словацькі винищувачі

Попри те, що Словаччина та Польща передадуть Україні винищувачі МіГ-29, це суттєво не вплине на співвідношення сил у повітряному просторі, заявили у Повітряних силах ЗСУ.

«Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані „переможні новини“ з передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… „вдалось укомплектувати три бригади винищувачів“… І звідки взагалі взялась цифра 72?!» — пише спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Також він нагадує, що у складі авіації ЗСУ є 5 винищувальних бригад, три з них мають на озброєнні МіГ-29.

Передача польських та словацьких МіГів дещо посилить спроможності авіації ЗСУ у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не може вирішити питання контрнаступу.

«Для завоювання переваги у повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки з широким спектром озброєння», — пише Ігнат.

В етері Національного телемарафону спікер Повітряних сил також нагадав, що нещодавно росія почала використовувати плануючі бомби, закидаючи їх по декілька десятків на день по всій території лінії розмежування з літаків Су-35 та Су-34. Ця тактика ворога є новою загрозою для українських сил ППО.

«Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює. І вчора не раз говорили у новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10−15 до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять до зони ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати», — розповів він.

За словами Ігната, реагувати наразі Україна не має чим.

«Щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів нам потрібні далекобійні системи й засоби ППО такі як Patriot, безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях», — додав він.

Тобто, ситуація у повітрі наразі зовсім невтішна.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Найзапекліші бої тривають на Донбасі за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

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