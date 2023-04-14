«Динамо» з бездарною грою вперше втратило очки на полі «Руха»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У п'ятницю, 14 квітня, поєдинками у Минаї, Києві та Львові стартував 21-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 21-й тур

14 квітня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Довгий, 40 — Ванат, 16). Юніорські склади — 0:0.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 64), Буяльський, Беніто (Гармаш, 46), Шепелєв (Царенко, 46), Ванат (Рамірес, 64).

На гру проти «Руха», який динамівці раніше незмінно обігравали з «сухим» рахунком, столичний гранд прибув до Львова з найкращим бомбардиром Буяльським, котрий відбув дискваліфікацію, і головним тренером Луческу, якому приписують проблеми з суглобами.

З дозволу сказати гра, яку продемонстрували «біло-сині» на полі одного з аутсайдерів УПЛ, вибачте, нічого іншого, крім блювотного рефлексу, викликати у вболівальників команди не могла. Ні думки, ні швидкостей, ні майстерності. Нічого! Набір футболістів у однакових футболках — та й годі. Колись грізна команда деградує на очах. На очах у президента Ігоря Суркіса, який був присутнім на грі. А «Рух» — зі здобутим очком. Заслужили.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Вишневський, 4). Юніорські склади — 2:2.

До приїзду команди Юрія Вернидуба команда із Закарпаття виграла після відновлення чемпіонату лише один із шести матчів. Але зі своєю колишньою командою Володимир Шаран упорався. Усі вирішив швидкий гол форварда Вишневського.

До речі, вже після фінального свистка наставник «Кривбаса» у не зовсім коректній формі висловив свої претензії суддям через непризначений пенальті, за що отримав червону картку. «Ви просто знущаєтеся з нас, війна йде, ти ховаєшся тут, сидиш у засідці і ще з людей знущаєшся», — сказав Вернидуб рефері Денису Шурману.

«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Мілько, 41). Юніорські склади — 1:0.

Буквально за добу до стартового свистка матч було перенесено з Петрового на столичний стадіон імені Банникова, що розташований за кількасот метрів від «Олімпійського», на якому свого часу виблискував у футболці «Динамо» наставник «Інгульця» Сергій Ковалець. Втім, таке пам'ятне сусідство наставнику номінальних господарів та його підопічним не допомогло. Гол Мілько наприкінці першого тайму приніс перемогу «Колосу», який не пропускає в УПЛ уже у трьох зустрічах поспіль.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 49 очок (20 матчів);

2. «Дніпро-1» — 45 (19);

3. «Зоря» — 40 (20);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 32 (19);

6. «Колос» — 30 (21);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (20);

10. «Минай» — 21 (21);

11. «Металіст 1925» — 21 (20);

12. «Чорноморець» — 20 (20);

13. «Верес» — 19 (20);

14. «Рух» — 19 (20);

15. «Металіст» — 18 (20);

16. «Львів» — 13 (20).

Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

В решті поєдинків 21-го туру УПЛ зіграють: «Металіст» — «Верес», «Зоря» — «Дніпро-1», «Металіст 1925» — «Олександрія» (15 квітня); «Шахтар» — «Львів», «Чорноморець» — «Ворскла» (16 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на 90+4-й хвилині вирвав перемогу в останньої команди УПЛ.

Фото ФК «Рух»

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