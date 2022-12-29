Аутсайдера УПЛ очолив екснаставник збірної України

Один із аутсайдерів української прем'єр-ліги, «Інгулець» із Петрового, що на Кіровоградщині, призначив нового головного тренера.

Як інформує пресслужба «Інгульця», ним став 54-річний відомий український фахівець Сергій Ковалець, який змінив на цій посаді звільненого в середині листопада Сергія Лавриненка. Ексфутболіст «Динамо», «Дніпра» та «Карпат» має також багату тренерську кар'єру, очолюючи вітчизняні та іноземні клуби, а також працювавши у 2012--2015 роках із молодіжною збірною України. Останнім місцем роботи Ковальця був аматорський клуб «Полісся» із Ставків, що на Житомирщині.

Примітно, що Младен Бартулович, який виконував обов'язки головного тренера у кількох поєдинках, залишиться в команді та буде асистентом нового наставника. Також до тренерського штабу увійдуть і Богдан Шуст із Владиславом Лупашком.

Зазначимо, що після першої частини сезону «Інгулець» посідає 14-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Львів», що йде останнім, на чотири очки. Свій наступний офіційний матч петрівчани проведуть 4 березня — на цю дату запланований виїзд до київського «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань став головним тренером одного з лідерів УПЛ «Олександрії».

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