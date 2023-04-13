Де і коли дивитись онлайн «Рух» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 21-го туру УПЛ

У п'ятницю, 14 квітня, поєдинками у Минаї, Петровому та Львові, де «Шахтар» у перенесеному матчі вирвав перемогу у місцевого однойменного клубу, стартує програма 21-го туру чемпіонату України з футболу.

«Динамо», яке обіграло в минулому турі «Минай» (2:0), зіграє на «Арені Львів» з «Рухом». У минулі роки «біло-сині» виграли у львів'ян в УПЛ усі чотири зустрічі, не пропустивши при цьому жодного м'яча (двічі — по 2:0 та 3:0).

Цього разу букмекери також вбачають фаворитом поєдинку команду Мірчі Луческу, до складу якої після дискваліфікації повернувся найкращий бомбардир Буяльський. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш команди Віталія Пономарьова приймає з коефіцієнтом 8,40, на нічию — 5,20, на перемогу киян — 1,38.

В інших поєдинках ігрового дня «Минай» у рідних стінах прийме «Кривбас», який у минулому турі перервав переможну серію «Зорі», а «Інгулець» у Петровому зіграє з «Колосом».

У суботу, 15 квітня, буде проведено ще три зустрічі. «Металіст» в Ужгороді прийме «Верес», який ще не перемагав у 2023 році, а «Зоря» у дуелі фаворитів на столичній динамівській арені побореться за три очки з «Дніпром-1», який забив у минулому турі 5 (!) м'ячів «Львову». І нарешті, «Металіст 1925» у Ковалівці поміряється силами з «Олександрією», що поки не програє під керівництвом Руслана Ротаня.

Фінішує тур на Великдень, у неділю, 16 квітня. У святковий день «Шахтар» на «Арені Львів» знову зіграє проти «Львова», а в Одесі за три очки битимуться «Чорноморець» та «Ворскла».

Чемпіонат України. 21-й тур

14 квітня (п'ятниця)

«Минай» — «Кривбас» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Інгулець» — «Колос» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Динамо» 15:00 «2+2»

15 квітня (субота)

«Металіст» — «Верес» 13:00 УНІАН

«Зоря» — «Дніпро-1» 15:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Олександрія» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

16 квітня (неділя)

«Шахтар» — «Львів» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Чорноморець» — «Ворскла» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 49 очок (20 матчів);

2. «Дніпро-1» — 45 (19);

3. «Зоря» — 40 (20);

4. «Динамо» — 39 (20);

5. «Олександрія» — 32 (19);

6. «Кривбас» — 28 (20);

7. «Колос» — 27 (20);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (19);

10. «Металіст 1925» — 21 (20);

11. «Чорноморець» — 20 (20);

12. «Верес» — 19 (20);

13. «Минай» — 18 (19);

14. «Рух» — 18 (19);

15. «Металіст» — 18 (20);

16. «Львів» — 13 (20).

Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Владислав Дубінчак вперше стане батьком.

Фото ФК «Динамо»

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