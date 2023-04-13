Де і коли дивитись онлайн «Рух» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 21-го туру УПЛ
У п'ятницю, 14 квітня, поєдинками у Минаї, Петровому та Львові, де «Шахтар» у перенесеному матчі вирвав перемогу у місцевого однойменного клубу, стартує програма 21-го туру чемпіонату України з футболу.
«Динамо», яке обіграло в минулому турі «Минай» (2:0), зіграє на «Арені Львів» з «Рухом». У минулі роки «біло-сині» виграли у львів'ян в УПЛ усі чотири зустрічі, не пропустивши при цьому жодного м'яча (двічі — по 2:0 та 3:0).
Цього разу букмекери також вбачають фаворитом поєдинку команду Мірчі Луческу, до складу якої після дискваліфікації повернувся найкращий бомбардир Буяльський. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш команди Віталія Пономарьова приймає з коефіцієнтом 8,40, на нічию — 5,20, на перемогу киян — 1,38.
В інших поєдинках ігрового дня «Минай» у рідних стінах прийме «Кривбас», який у минулому турі перервав переможну серію «Зорі», а «Інгулець» у Петровому зіграє з «Колосом».
У суботу, 15 квітня, буде проведено ще три зустрічі. «Металіст» в Ужгороді прийме «Верес», який ще не перемагав у 2023 році, а «Зоря» у дуелі фаворитів на столичній динамівській арені побореться за три очки з «Дніпром-1», який забив у минулому турі 5 (!) м'ячів «Львову». І нарешті, «Металіст 1925» у Ковалівці поміряється силами з «Олександрією», що поки не програє під керівництвом Руслана Ротаня.
Фінішує тур на Великдень, у неділю, 16 квітня. У святковий день «Шахтар» на «Арені Львів» знову зіграє проти «Львова», а в Одесі за три очки битимуться «Чорноморець» та «Ворскла».
Чемпіонат України. 21-й тур
14 квітня (п'ятниця)
«Минай» — «Кривбас» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports
«Інгулець» — «Колос» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports
«Рух» — «Динамо» 15:00 «2+2»
15 квітня (субота)
«Металіст» — «Верес» 13:00 УНІАН
«Зоря» — «Дніпро-1» 15:00 УНІАН
«Металіст 1925» — «Олександрія» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports
16 квітня (неділя)
«Шахтар» — «Львів» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports
«Чорноморець» — «Ворскла» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports
Становище команд:
1. «Шахтар» — 49 очок (20 матчів);
2. «Дніпро-1» — 45 (19);
3. «Зоря» — 40 (20);
4. «Динамо» — 39 (20);
5. «Олександрія» — 32 (19);
6. «Кривбас» — 28 (20);
7. «Колос» — 27 (20);
8. «Ворскла» — 23 (20);
9. «Інгулець» — 22 (19);
10. «Металіст 1925» — 21 (20);
11. «Чорноморець» — 20 (20);
12. «Верес» — 19 (20);
13. «Минай» — 18 (19);
14. «Рух» — 18 (19);
15. «Металіст» — 18 (20);
16. «Львів» — 13 (20).
Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Владислав Дубінчак вперше стане батьком.
Фото ФК «Динамо»97
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