Названо порушення, за яке в Україні водіїв хочуть штрафувати на 68 тисяч грн та конфісковувати автомобілі

В Україні хочуть ще більш посилити покарання водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного чи іншого сп’яніння — відповідний законопроект було зареєстровано в парламенті на початку березня.

Пояснюючи необхідність його розробки, автори законопроекту послалися на тривожну статистику, відповідно до якої лише у 2022 році в результаті ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп’яніння, 91 людина загинула, а 1031 — була травмована.

Таким чином, пропонується значно збільшити фінансове стягнення за третю спробу управління авто в нетверезому стані — до 68 000 гривень (зараз — 51 тисяча гривень).

Також передбачатиметься обов’язкова конфіскація транспортного засобу порушника за повторне порушення протягом року, а термін заборони на водіння збільшиться з трьох до п’яти років.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, за яке порушення водіїв в Україні не каратимуть з 1 травня 2023 року.

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