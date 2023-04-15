«Крим звільнити просто»: військовий експерт розповів, чому Захід не передає Україні далекобійні ракети

Військовий експерт Роман Світан, який раніше заявляв, що ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року за рік за наявності достатньої кількості далекобійного озброєння та снарядів, зазначив, що є шанс звільнити окупований Крим до осені. Однак це залежить від військової допомоги, насамперед, від поставок тих самих далекобійних ракет.

«Якщо нам дадуть дальні ракети, то ми в принципі навіть до кінця літа можемо заходити на півострів, знищивши далекими ракетами типу ATACMS — типу, їх дуже багато такого рівня, — зруйнувавши близько 150 російських гарнізонів у Криму. Простіше буде заходити і простіше деокупувати. Якщо нам не дадуть дальні ракети, доведеться заходити фронтально. Приблизно так, як зараз у районі Бахмута і тієї ж Авдіївки. Тобто, приблизно якщо заходитимемо фронтально, то це ми до осені возитимемося з Кримом», — сказав він в інтерв'ю «УНІАН».

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Те, що нині Києву не дають далекобійні ракети та літаки західного зразка, він пов'язує з політичними домовленостями. Роман Світан зазначив, що це робиться для того, щоб росія не відправила Су-35 Ірану. Отже, зараз Україна «прикриває Ізраїль».

Експерт стверджує, що росія була готова відправити винищувачі минулого літа, проте поставки не відбулися. Із цього він робить висновок, що були відповідні домовленості.

Схожу думку про можливість звільнення Криму висловлював і екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес. Він зазначав, що у разі постачання ЗСУ високоточної зброї великої дальності Україна може звільнити півострів до кінця серпня.

Фото з Вікіпедії

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