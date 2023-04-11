Для успішного наступу на Крим Україні потрібна від Заходу високоточна зброя великої дальності, про це заявив екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW. На його думку, наприкінці серпня наші військові звільнять Крим за умови, що Захід надасть високоточну зброю великої дальності. Він впевнений, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли будуть створені відповідні умови.

«Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим і створити умови для його можливого звільнення пізніше в поточному році» — зазначив Ходжес.

На питання чи дотримується він свого більш раннього прогнозу, що ЗСУ зможуть дійти до Криму вже влітку, екскомандувач військами США в Європі відповів: «Так, але до кінця серпня. Україна зможе звільнити Крим, якщо, і я завжди робив це застереження, якщо ми надамо їм високоточну зброю дальнього радіусу дії, яка їм необхідна для цього, Так, безумовно, вони зможуть це зробити».

На його думку, в країни-окупантки немає інших можливостей для ведення наступу як стара зброя, додавши, що, на його думку, за обставин, що склалися, російські армійці перейшли до оборони в спробі «утримати те, що є».

Нагадаємо, військовий назвав строки виходу на кордони України: «На початку травня розпочнеться наш контрнаступ».

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram