Не вимикайте комп'ютер на ніч, краще дайте йому поспати: експерти пояснили причину

Експерти, які раніше розповіли, чому не варто класти телефон біля ноутбука, порадили також не вимикати комп’ютер, пише itechua.com.

Так, під час увімкнення ПК відбуваються складні процеси завантаження операційної системи, служб і програм. Залежно від кількості софту, а також від швидкості ПК процес увімкнення може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Багатьох втомлює таке очікування, якщо потрібно терміново щось зробити. Комп’ютер, який перебуває в сплячому режимі, набагато швидше «приходить до тями» для роботи — досить поворухнути маніпулятор або натиснути будь-яку клавішу на клавіатурі.

Тут є нюанс — якщо ваш ПК має слабке «залізо», а ви любитель запускати велику кількість програм, то вихід зі сплячого режиму також може зайняти час, а іноді й призвести до зависання комп’ютера. Але у випадку з сучасним і потужним «залізом» таких проблем не спостерігається навіть під час навантаження.

Практика також показує, що комп’ютерні комплектуючі часто виходять з ладу в момент увімкнення. Припустимо, у приміщенні змінилася вологість і мікрочастинки вологи осіли на деталях комп’ютера. Ви вмикаєте ПК, відбувається коротке замикання або порушення опору в ланцюгах, і щось виходить з ладу. Також буває, що під час увімкнення може бути стрибок напруги, який призведе до виходу з ладу будь-якого елемента комп’ютера.

Але тут є теж нюанс — якщо тримати ПК постійно увімкненим, то потрібно це робити через джерело безперебійного живлення або хороший мережевий фільтр. Обидва пристрої здатні згладжувати пульсації і не допускати стрибків напруги.

Можна перетворити свій ПК на сервер для зберігання файлів. За певних налаштувань ви можете завжди отримати потрібне через інтернет, де б ви не знаходилися, і з будь-якого пристрою. Також такий ПК можна поставити для завантаження файлів — ставите на ніч ваші улюблені фільми на закачування, а вранці вже все завантажено. Користь є — не потрібно забивати канал завантаженнями вдень, коли багато домочадців користуються інтернетом.

Зазначимо, що у разі, якщо ПК переведений у сплячий режим, то енергоспоживання буде дуже низьким. Споживання електрики можна порівняти з телевізором, який перебуває завжди в режимі «standby», чекаючи на інфрачервоний сигнал з пульта. У моменти завантаження файлів або використання ПК у ролі сервера споживання енергії теж буде низьким, якщо вимкнути монітор.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, щоб смартфон швидко не розряджався на холоді.

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