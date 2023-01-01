Щоб смартфон швидко не розряджався на холоді: п'ять простих правил
Експлуатація смартфонів при екстремальних температурах є одним из чинников швидкого псування акомуляторів. У морозні дні їхня місткість швидко падає — телефон може відмовити навіть за кілька хвилин.
Поради щодо того, як запобігти швидкому розрядженню гаджета, дають автори itechua.com.
Смартфони радять носити максимально близько до тіла, в ідеалі — у внутрішій кишені куртки чи пальта. Кишеня джинсів чи сумка на морозі не врятує телефон від швидкого розрядження.
У холодну пору року можна користуватися теплим чохлом для телефону. Існують навіть чохли з підігрівом, які живляться від батареї смартфону або Power Bank.
Варто мати з собою портативний акумулятор, аби не залишитися надовго без зв'язку. Втім, тримати на зарядці смартфон у мороз не варто. Портативну батарею краще використовувати в екстрених випадках.
Для розмов на морозі краще використовувати гарнітуру, а смартфон тримати у теплому місці. Ліпше підійдутьдротяні навушники, ніж Bluetooth — бездротове з’єднання також витрачає енергію.
Відключить сервіси, які не використовуєте — Wi-Fi, Bluetooth, NFC, автоповорот. Адже вони додатково створюють навантаження на акумулятор.
Якщо ваша діяльність передбачає роботу на сильному морозі, то найкраще вибрати спеціальний захищений смартфон, який витримує роботу при негативних температурах і в інших екстремальних умовах.
Нагадаємо, що використання смартфона на зарядці веде до перегріву. Варто спочатку зарядити гаджет, а вже потім ним користуватися.
Фото Pixabay69
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