Гольовий пас Мудрика не допоміг «Челсі» уникнути поразки від команди екстренера «Шахтаря»: відеоогляд матчу АПЛ

У рамках 31-го туру англійської прем'єр-ліги в Лондоні зійшлися «Челсі», який програв у першому матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів мадридському «Реалу», та «Брайтон».

Інтриги поєдинку додавав той факт, що вперше на Туманному Альбіоні зійшлися українець Михайло Мудрик та нинішній наставник «Брайтона» Роберто Де Дзербі, за якого молодий футболіст розкрився в «Шахтарі».

Перед двобоєм тренер розсипався в компліментах на адресу свого колишнього підопічного, і Мудрик виправдав його слова. На 13-й хвилині Михайло здійснив прохід зі своєї половини поля, віддав пас на Галлахера, який перебував перед штрафним майданчиком, і той не без допомоги рикошету відправив м'яча у ворота — другий гольовий пас українця у складі «Челсі»!

Щоправда, мінімальної переваги «сині» не втримали. Ще до перерви гості відігралися, а у другому таймі взагалі вийшли вперед, довівши поєдинок до перемоги — 2:1.

Таким чином, «Челсі» продовжує своє круте піке й поки що не може перемогти після повернення на тренерський місток Френка Лемпарда, якого «Стемфорд Бридж» зустрів привітним банером «Ласкаво просимо додому, Супер Френк». У турнірній таблиці лондонці посідають 11-е місце без особливих побоювань вильоту, але при цьому й без очікувань потрапити до зони єврокубків на наступний сезон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Аль-Айн» із «геніальним» гольовим пасом Ярмоленка вийшов до фіналу Кубка ОАЕ.

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