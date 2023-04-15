«Аль-Айн» із «геніальним» гольовим пасом Ярмоленка вийшов до фіналу Кубка ОАЕ (відео)

«Аль-Айн», який веде боротьбу за чемпіонство в першості ОАЕ, вийшов до фіналу Кубка країни.

Підопічні Сергія Реброва після виїзної нічиєї з «Аль-Васлом» (0:0) приймали суперника на своєму полі у поєдинку-відповіді ½ фіналу. Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 23-й хвилині. Гольова комбінація пройшла за безпосередньої участі українця Андрія Ярмоленка: наш співвітчизник, намагаючись замкнути простріл із правого флангу, лише підправив політ м'яча далі, і Ерік зльоту увігнав м'яча до сітки — 1:0.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه.

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر #العين_الوصل #كاس_رشل . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Зазначимо, що догравали матч команди d неповних складах. На 29-й хвилині був вилучений футболіст «Аль-Айна» Халід Ейса, на 86-й склади вирівнялися після того, як червону картку отримав гравець «Аль-Васла» Бенлармі, а вже в компненсований час після обопільного вилучення поле достроково залишили «аль-айновець» Аль-Блуші та «аль-васловець» Чанкалай.

У вирішальному поєдинку, що відбудеться 28 квітня, команда українців зіграє з «Аль-Шарджою». Додамо, що «Аль-Айн» у своїй історії сім разів ставав володарем Кубка ОАЕ, востаннє — у 2018-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко з командою Реброва не зміг завоювати Суперкубок ОАЕ.

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