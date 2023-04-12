«Реал» без Луніна обіграв «Челсі» без Мудрика: відеоогляди матчів плей-оф Ліги чемпіонів

У середу, 12 квітня, у Мадриді та Мілані пройшли чергові перші матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. Нагадаємо, напередодні «Манчестер Сіті» розгромив «Баварію», а «Інтер» на виїзді обіграв «Бенфіку».

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Реал» (Іспанія) — «Челсі» (Англія) — 2:0 (Бензема, 21, Асенсіо, 74). На 59-й хвилині вилучений Чілвелл («Челсі»).

У двох попередніх сезонах Ліги чемпіонів суперники перетиналися у плей-оф, і мадридцям жодного разу не вдалося обіграти «синіх» на своєму полі. Цього разу «прокляття» вдалося зняти — підопічні Карло Анчелотті володіли перевагою зі старту поєдинку та втілили її в забитий м'яч на 21-й хвилині, коли Бензема добив м'яча у ворота з близької відстані після удару Вінісіуса та сейва воротаря. Цей гол став для Каріма 90-м у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, і за показником результативності його випереджають лише троє — Роналду (140 м'ячів), Мессі (129) та Левандовські (91).

Після перерви гості опинилися у незавидному становищі, коли залишилися в меншості після фолу останньої надії Чілуелла. Маючи чисельну перевагу, «вершкові» забили ще одного разу — Асенсіо відзначився лише через три хвилини після виходу на заміну. У підсумку, на поєдинок-відповідь «Реал» вирушить, маючи комфортну перевагу у два м'ячі та хороші шанси на прохід до півфіналу.

Насамкінець зазначимо, що обидва українці — «мадридець» Лунін та «лондонець» Мудрик — провели весь матч у запасі своїх команд, так і не вийшовши на поле «Сантьяго Бернабеу».

«Мілан» (Італія) — «Наполі» (Італія) — 1:0 (Беннасер, 40). На 75-й хвилині вилучений Ангісса («Наполі»).

Якщо нещодавня поразка від «Мілана» в серії А (0:4), напевно, жодним чином не вплине на чемпіонські амбіції «Наполі» цього сезону, то в Лізі чемпіонів уже зовсім інша ситуація. І тепер, після першого матчу, вже «россо-нері» фаворити у протистоянні — на «Сан-Сіро» господарі здобули перемогу завдяки єдиному голу Беннасера наприкінці першого тайму, який став для алжирського півзахисника дебютним у турнірі.

Додамо, що матчі-відповіді в Лондоні та Неаполі пройдуть 18 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» принизив «Барселону» на «Камп Ноу» та вийшов до фіналу Кубка Іспанії.

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