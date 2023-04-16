У ніч на неділю, 16 квітня, на Copper Box Arena у Лондоні відбувся боксерський поєдинок за титул тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі між двома віцечемпіонами Олімпійських ігор — британцем Джо Джойсом (15 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка) та китайцем Чжан Чжилеєм (25 перемог, 19 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка), у якому визначився потенційний суперник українця Олександра Усика.

Перші раунди бою гренадерів (зріст обох боксерів — 198 см) 37-річний фаворит Джойс провів відверто погано. 39-річний китаєць раз у раз завдавав британцю потужних ударів, а в другій трихвилинці ледь не відправив суперника в нокдаун. На третій раунд володар пояса вийшов із розбитою губою та страшною гематомою під правим оком. Джойс ішов в атаку і намагався виправити ситуацію, але в шостому раунді, коли Джо вже важко бачив правим оком, лікар не дозволив йому продовжити поєдинок.

До речі, на момент зупинки бою Джойс вів у записках суддів. Британець із запасом перебив суперника за загальною кількістю ударів (464:80) і навіть був трохи точнішим (85:82). При цьому якщо джебів у ціль у Джо зайшло більше (25:4), то за силовими попереду був Чжилей (78:60).

Як би там не було, завдавши непереможному досі опоненту першої поразки в кар'єрі, 121-кілограмовий китаєць здобув свою 25-ту перемогу на професіональному рингу і завоював титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Відтепер Чжилей претендує на пояс українця Олександра Усика по лінії WBO.

«Я розчарований своїм виступом, — зізнався після бою Джо Джойс. — Його ліва рука постійно проходила в ціль, і я ніяк не міг нічого з цим вдіяти. Я вже дуже давно не бився проти шульги. Віддаю Чжану належне, він добрий боєць, і я виклався на повну. Але я все ж таки розраховував перемогти. Хотів би принести вибачення моїм фанам, усім, хто мене підтримує. Я повернуся — моя подорож ще не закінчена».

Джо Джойс після бою

Додамо, що своєї єдиної поразки в кар'єрі Чжан Чжилей зазнав, коли у серпні 2022-го поступився хорватові Філіпу Хрговичу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наступним суперником Олександра Усика напевно стане британець Денієл Дюбуа.

Фото Twitter Queensberry Promotions

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