Усик отримав суперника замість Ф'юрі і дізнався, скільки заробить за бій

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно санкціонувала бій за пояс WBA у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом), у якого зірвався поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, та британцем Денієлом Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка).

Нашого співвітчизника, який, до речі, повернувся до України після завершення тренувального табору, зобов'язали негайно розпочати переговори щодо організації поєдинку. Суперникам дали термін до 2 травня на погодження деталей та підписання контракту на бій, який, найімовірніше, відбудеться наприкінці літа. Якщо сторони не домовляться про поєдинок, то будуть оголошені промоутерські торги.

«Ми думали відбоксувати 29-го, але у Дюбуа травма коліна , — розповів Олександр Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Кобелькова. — Потім хотіли змінити черговість, щоб першою стала IBF (у цьому випадку суперником українця став би хорват Філіп Хргович. — Авт.), але знову всі ці моменти, і там щось не вийшло. Напевно, таки буде Дюбуа наприкінці літа. Це не 100 відсотків, але у цьому напрямі працює команда — і Олександр Красюк, і Егіс Клімас».

Цікаво, що WBA вже оприлюднила розподіл гонорару на бій Усик — Дюбуа. Українець отримає 75 відсотків гарантованих виплат.

Нагадаємо, що Дюбуа в грудні 2022 року отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна в поєдинку проти Кевіна Лерени з ПАР і вибув з ладу на пів року. Але команда британця вже надіслала WBA медичне підтвердження того, що боксер відновився після операції.

Як відомо, своєї єдиної поразки в кар'єрі Денієл Дюбуа на прізвисько Динаміт зазнав у листопаді 2020 року, коли у 10-му раунді здався своєму співвітчизнику Джо Джойсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Боб Арум назвав космічну суму, яку Усик міг отримати за бій з Ф'юрі.

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