Джойс яскраво нокаутував Паркера і тепер претендує на чемпіонський пояс Усика (відео)

У ніч на неділю, 25 вересня, на Manchester Arena у Манчестері (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок у надважкій вазі (понад 90,7 кг) за вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO між непереможним британцем Джо Джойсом (15 перемог, 14 з них — нокаутом) та новозеландцем Джозефом Паркером (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 3 поразки), який минулого року побив Дерека Чісору.

У першій половині дуже видовищного поєдинку 30-річний колишній чемпіон світу WBO Паркер (2018-го програв титул Ентоні Джошуа) намагався завдавати більше ударів, щоб змусити Джойса здригнутися, але 37-річний Джойс зберігав самовладання і час від часу потужно відповідав. А, починаючи з шостого раунду, у рингу вже господарював британець, який неабияк вимотав закривавленого суперника (у Джойса в середньому 81,6 удару за раунд проти 54,7 у опонента) і в 11-й трихвилинці лівим хуком відправив його на настил рингу. Паркер зумів підвестися, але рефері встиг раніше дорахувати до десятої, ніж новозеландець відновився. 14-та перемога Джойса нокаутом у 15 поєдинках!

Завоювавши тимчасовий пояс WBO, Джойс став офіційним претендентом на титул регулярного чемпіона Олександра Усика, який вдруге переміг іншого британця Ентоні Джошуа. Хоча реальність така, що віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 Джойс посідає третє місце у черзі на цей бій після обов'язкових претендентів за версіями WBA та IBF британця Даніела Дюбуа та хорвата Філіпа Хрговича,

«Я сподіваюся, що зможу виграти чемпіонський титул, — заявив Джо Джойс. — Почуваюся добре, у мене в запасі є ще кілька років. Я хочу битися з Усиком. Цей бій мені цікавий. Якось ми вже виходили в ринг, я програв, але отримав насолоду від поєдинку. Але зараз важко домовлятися, багато промоутерів, багато різних організацій».

Джо Джойс

Нагадаємо, що поєдинок Усика та Джойса відбувся у 2013 році в рамках Всесвітньої серії боксу, і тоді українець переміг боксера команди «Британські левові серця» одноголосним рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джо Джойс нокаутував француза камерунського походження Карлоса Такама.

Фото The Sun

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