Великдень буде теплим: синоптики розповіли про погоду на новому тижні

Незважаючи на обіцяний синоптиками «погодний апокаліпсис», природа, схоже, порадує на Великдень жителів більшості регіонів.

«На Великдень в Україні після «холодяки нарешті потепліє», — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

За її прогнозом 16 квітня у більшості наших областей впродовж дня температура повітря становитиме +11+15 градусів.

На північному сході буде трохи свіжіше, +9+12 градусів.

У південній частині +14+19, в прибережних районах +10+13 градусів.

Дощі пройдуть на заході, півночі, в центрі та на Одещині.

Погодна карта України

Відносно столиці: 16 квітня на Київщині хмарно, з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура по області вночі 3−8° тепла, вдень 11−16°; в самому Києві вночі 6−8° тепла, вдень 13−15°.

Такий прогноз надали в Укргідрометцентрі.

З початком нового тижня температура повітря буде постійно підвищуватися, вважають фахівці сайту Метеопрог. Великих дощів не передбачається.

В той же час на сайті Gismeteo передбачають, що деякі дні можуть стати «мокрими», а підвищення температури повітря не буде надто кардинальним.

Геомагнітна ситуація залишається стабільною: найближча магнітна буря силою 4 бали очікується у вівторок, 18 квітня. Ще більші магнітні потрясіння «заплановано» на четвер та п'ятницю. Їх сила буде більшою — 5 балів.

На щастя, більшість українців добре знають, як підготуватися до магнітних бурь і слідують рекомендаціям фахівців, адже у цей день можливе незначне погіршення самопочуття. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість. Не треба перенапружуватись, більше відпочивати та бути на свіжому повітрі, чому сприяє і відносно тепла весняна погода.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що після Великодня в Україні запанує «справжня літня спека».

Фото calendar.karpaty.ua/

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