Разом зустрінемо свій світанок Перемоги: Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням на честь Великодня, попередивши, що попереду країну чекає «одна з найважчих вершин» — перемога у війні.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Великий народе великої країни. Наприкінці минулої зими росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а з нею смерть, біль та морок. Вранці 24 лютого сонце так і не зійшло, світанок так і не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч і водночас почалося наше пробудження, наша боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати», — сказав він.

За його словами, цього дня рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла, сьогодні, щоб Україна перемогла.

«417 днів — ми вже пройшли немалий шлях. Попереду в нас чи ненайважча з вершин. Ми подолаємо її. Разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце — це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підніметься над всією нашою Богом даною землею», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент закликав українців і партнерів не втрачати відчуття шляху, яким ще маємо пройти.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram