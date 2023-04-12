Україна зараз на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти.

Про це у своєму зверненні за результатами 412-го дня війни заявив президент Володимир Зеленський.

«Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом з партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях — попереду. Рух — попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше», — наголосив очільник держави.

Зеленський вважає, що наразі наші позиції на фронті, мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю звʼязків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах.

«Нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України», — закликав український лідер.

«Маємо пройти цей шлях разом — до перемоги, і у справжній єдності, підтримуючи одне одного й державу», — резюмував президент України.

Нагадаємо, західні військові експерти вважають, що росія вже програла цю війну. Ворог намагається втримати ту територію, яку здобув за більше як рік військових дій. Ключовий фактор — падіння морального духу російських військ. Аналітики вбачають схожість ситуації з Першою світовою війною, коли російські солдати втекли з окопів у 1917 році.

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