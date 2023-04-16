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Суспільство та люди

Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки

15:15 16 квітня 2023
повістка

Під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язаним масово вручають повістки.

Минулого тижня Кабінет міністрів розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, дозволивши їм вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Як відомо, раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Тепер, згідно з постановою уряду № 318, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне призивати на військову службу:

- за призовом осіб офіцерського складу;

- за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

- за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток становлять військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, юристи дали роз'яснення, коли настає адміністративна та кримінальна відповідальність для призовників під час загальної мобілізації, а також кого та за що можуть оголосити у розшук.

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