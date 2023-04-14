Мобілізація по-новому: коли настає адміністративна і кримінальна відповідальність, та як оголошують у розшук

В Україні змінилася форма вручення повісток: тепер їх можуть виписувати службові особи навіть у тому разі, якщо людина не має прописки в місті, але перебуває в ньому якийсь певний час.

Як вiдомо, за ігнорування повістки існує відповідальність.

Про те, коли настає адміністративна, а коли кримінальна відповідальність для призовників після надсилання повісток під час загальної мобілізації, роз'яснив адвокат Роман Сімутін.

Якщо прийшло повідомлення від ТЦК, а людина не прибула до військкомату у вказану дату, матеріали будуть передані до поліції для притягнення її до кримінальної відповідальності. Стаття 336 ККУ передбачає відповідальність від 3 до 5 років. Людину буде оголошено в розшук.

Проте, за словами адвоката, якщо повістка не вручена належним чином, якщо не доведена відповідальність або факт вручення повістки у належний спосіб, тобто особисто, а не телефоном, у вайбері, через маму, крізь двері або ж особа не з’явилася до ТЦК через хворобу, то жодної відповідальності — адміністративної, а тим більш кримінальної — немає.

Адміністративна відповідальність, тобто штраф за порушення правил військового обліку настає, якщо повістка вручена належним чином, особисто, але військовозобов'язаний не прибув до ТЦК.

Якщо після належного вручення повістки, накладення штрафу, повістку вручили вдруге, а особа не з'явилась до ТЦК, тоді настає кримінальна відповідальність.

Адвокат відмітив, що процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією.

Після оголошення розшуку, слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставлення підозрюваного до поліційного органу, який оголосив розшук.

Тобто, оголосити в розшук та затримати можливо лише:

1) за ухвалою суду,

2) в межах відкритого кримінального провадження,

3) та за наявності обґрунтованої підозри.

Після цього, як пояснює Сімутін, ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводження до ТЦК.

Раніше юристи роз'яснили, як діяти, якщо принесли повістку, а військовозобов'язаний за кордоном.

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