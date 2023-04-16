Комуналка здорожчала: за що українцям доведеться платити більше

В Україні зростає вартість житлово-комунальних послуг, зокрема послуги з утримання та ремонту житла з березня 2022 по березень 2023 здорожчали на 22,9%.

Такі дані з посиланням на Держстат наводить Обозреватєль.

На другому місці за здорожчанням — прибирання сміття (на 17%).

Крім того, послуги водопостачання здорожчали на 1,6%, послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,5%, каналізація — на 1,2%, гаряча вода, опалення — на 0,2%.

Природний газ за рік здешевшав на 0,4%.

При цьому за період з лютого до березня вартість житлово-комунальних послуг в Україні знизилася на 0,1%, хоча прибирання сміття подорожчало на 2,8%, утримання та ремонт житла — на 0,4%, послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.

Але в перспективі ситуація може змінитися — тариф на електроенергію можуть підвищити на 30−40% (тобто до 2,3−2,5 грн за кВтгодину. Адже так звана ринкова вартість електроенергії для населення нині становить близько 7 гривень за кВт/год.

Нагадаємо, уряд України в листі про наміри до керівництва МВФ заявив про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію, але терміни поки що не визначено. У меморандумі зазначаєтся, що у короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету.



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