Без варіантів: Кабмін пообіцяв МВФ підвищення тарифів на газ та електрику в Україні

В Україні вже неодноразово заявляли про плани підвищити тарифи. Пільговий режим мав завершитися 1 квітня, але рішенням уряду ціни на електроенергію «заморозили» до кінця поточного опалювального сезону.

Втім, підвищення тарифів не уникнути. Як пише «РБК-Україна», влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію, але терміни поки що не визначено.

У меморандумі зазначаєтся, що у короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету.

Раніше у НКРЕКП заявляли про плани підвищити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у два етапи — з 1 квітня та 1 липня 2023 року.

Фото Pixabay

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