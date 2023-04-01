37.47 / 38.11 40.39 / 41.13
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Без варіантів: Кабмін пообіцяв МВФ підвищення тарифів на газ та електрику в Україні

16:50 1 квітня 2023
Газ

В Україні вже неодноразово заявляли про плани підвищити тарифи. Пільговий режим мав завершитися 1 квітня, але рішенням уряду ціни на електроенергію «заморозили» до кінця поточного опалювального сезону.

Втім, підвищення тарифів не уникнути. Як пише «РБК-Україна», влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію, але терміни поки що не визначено.

У меморандумі зазначаєтся, що у короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету.

Раніше у НКРЕКП заявляли про плани підвищити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у два етапи — з 1 квітня та 1 липня 2023 року.

Фото Pixabay

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

Король Чарльз III з Каміллою

Камілла у Німеччині вразила своїм виглядом: на що звернули увагу ЗМІ

Гороскоп

Овнам важливо не панікувати, Левів та Терезів чекає сюрприз, а Стрільцям варто ризикнути: гороскоп на 1 квітня 2023 року

Контейнеровоз компанії

«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту