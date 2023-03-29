Рост тарифов «на воду» с 1 апреля: что известно

НКРЕКП розглядає можливість перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з метою покриття витрат остачальників послуг на електроенергію (її вартість протяом 2022−2023 років зросла на 18%), пальне та реагенти (вони подорожчали вдвічі).

При цьому, наголошують у регуляторі, доцільним є застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення: з 1 квітня та 1 липня 2023 року.

Вплив росту тарифів на водовідведення на кінцеву платіжку споживачів, залежатиме від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання, від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку). Однак у середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2−3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн.

Втім, остаточного рішення про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення ще не прийнято, хоча законодавство і не передбачає мораторію на це, на відміну від послуг з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 30 квітня. Втім, і цей тариф однозначно підвищиться, адже не покриває собівартості виробництва, транспортування та розподілу. Однак, коли саме це станеться, поки що не визначено.

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