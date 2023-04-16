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Спорт

Онук Мухаммеда Алі жорстоко побив чергового суперника в ММА (відео)

9:14 17 квітня 2023
Бьяджо Алі Уолш

24-річний Бьяджо Алі Уолш, онук легендарного чемпіона світу з боксу Мухаммеда Алі, успішно будує кар'єру у змішаних єдиноборствах.

Бьяджо, чий молодший брат Ніко змітає всіх зі свого шляху в боксерському рингу, провів свій четвертий бій у ММА (3 перемоги, 1 поразка) в рамках турніру PFL Fight Night у Лас-Вегасі. Рефері зупинив поєдинок через півтори хвилини після його початку — Алі Уолш завдавав потужних ударів по корпусу та голові, і завданням його суперника Айзео Фігуеро було просто вижити в октагоні.

Примітно, що у шкільні роки Бьяджо успішно займався американським футболом, ставши тричі зі своєю командою чемпіоном штату. А потім його вибір зупинився на змішаних єдиноборствах. «Я в захваті від можливостей, які я отримав у PFL. Я обрав ММА, бо тут можна збити суперника з ніг, битися на підлозі, бити його ногами тощо», — свого часу так пояснював свій прихід у ММА онук легендарного діда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський пояс Мухаммеда Алі продали за 6 мільйонів доларів.

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