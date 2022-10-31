Онук легендарного Мухаммеда Алі пустив кров непоступливому супернику: відео нищівної серії ударів

Онук легенди боксу Мухаммеда Алі, 22-річний американський середньоваговик Ніко Алі Уолш (7 перемог, 5 з них — нокаутом), який раніше «відключив» суперника в першому раунді, відсвяткував черговий успіх на професіональному рингу.

У бою на малій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку в андеркарді поєдинку Ломаченко — Ортіс Ніко Уолш не без проблем здолав маловідомого співвітчизника Біллі Вагнера (5 перемог, 1 з них — нокаутом, 3 поразки), котрий після нищівних ударів ніяк не падав на настил рингу.

Розбивши ніс опоненту вже в дебюті, онук легенди трохи розслабився і, як виявилося, даремно. У другій 3-хвилинці Вагнер вразив лідера прямим правим. Надалі Ніко Алі Уолш був точнішим і здобув сьомий поспіль успіх на професіональному рингу одноголосним рішенням суддів — 58:56, 58:56 та 59:55.

Непереможний Ніко Алі Уолш

Нагадаємо, що мати Ніко Уолша Рашида Алі — колишня чемпіонка світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF, яка виграла у кар'єрі всі 24 бої.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський пояс Мухаммеда Алі продали за 6 мільйонів доларів.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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