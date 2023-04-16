Не менше 7800 грн: кому з українців можуть можуть виплачувати таку пенсію

У разі загибелі або смерті військовослужбовця-годувальника, члени його сім'ї мають право на пенсію, розмір якої відрізнятиметься залежно від того, загинув чи помер військовий.

Про це пише Military Media Center.



Право на виплати мають батьки та дружина (чоловік) годувальника, який загинув при виконанні службових обов'язків.

Пенсії у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, пов'язаною з виконанням службових обов'язків, одержують не раніше 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше 7800 грн). Якщо у сім'ї двоє та більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

Ця категорія має право на призначення такої пенсії, якщо вони мають право на:

- пенсію незалежно від віку;

- дострокову пенсію за віком;

- пенсію за віком на пільгових умовах;

- пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону або є особами з інвалідністю.

У разі смерті військовослужбовця, не пов'язаною з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.

Умова для отримання такої пенсії:

- вік 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу;

- є особами з інвалідністю.

Розмір пенсійної виплати — 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.

«Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії при втраті годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо», — зазначили в Military Media Center.

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