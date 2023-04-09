Пенсія зі втрати годувальника-військовослужбовця: хто має на неї право та на яких умовах здійснюються виплати
В Україні, де пенсію із втрати годувальника платять незалежно від наявності страхового стажу, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», право на пенсію мають батьки та дружина (чоловік) годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.
Умова отримання пенсії: не раніше ніж в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати: 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше ніж 7800 грн). Якщо в сім'ї двоє та більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).
Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на: пенсію незалежно від віку; дострокову пенсію за віком; пенсію за віком на пільгових умовах; пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.
У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.
Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.
Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, як визнати людину зниклою безвісти та отримати право на пенсію із втраті годувальника.83
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram