Частині пенсіонерів доплатять по 300 гривень: хто може розраховувати на гроші

Деяким пенсіонерам, крім пенсії, належать ще й доплати. Зокрема, мова йде про надбавки до пенсії, що їх виплачують особам, які досягли 70-річного віку.

Такі нарахування у розмірі 300 гривень здійснюються щомісячно, перед початком складення виплатних відомостей.

А оскільки частина пенсіонерів досягає відповідного віку протягом місяця, то надбавку буде виплачено у пропорційному вигляді, а вже наступного місяця українці зможуть отримати повну суму, пояснюють фахівці Пенсійного фонду.

Додамо, що з 1 квітня заплановано і перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Його зроблять для 600 тисяч осіб — після надходження даних про стаж та зарплату до реєстру застрахованих осіб. А оскільки такі дані тепер подаються не щомісяця, а щокварталу, тому підвищені пенсії виплачуються у червні з доплатою за квітень і травень.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні нині становить 5238 гривень (станом на 1 січня 2023 року — 4622,59 гривень). А найбільш високі пенсії виплачуються пенсіонерам, зареєстрованим у Києві, Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях.

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