Поліцейський, який убив трьох людей на Львівщині, сів на дев'ять років

Поліцейський, який влаштував смертельну ДТП та втік з місця пригоди, проведе 9 років за гратами.

Як повідомляють в Львівській обласній прокуратурі, такй вирок виніс суд колишньому начальнику сектору одного із районних відділів поліції. Його також позбавлено права керувати транспортними засобами на 3 роки.

«У квітні 2022 року посадовець за кермом автомобіля Renault на автодорозі Львів — Шегині, рухаючись у напрямку м. Мостиська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем „ВАЗ“. Після зіткнення, поліцейський, будучи законом зобов’язаним надати невідкладну допомогу, втік з місця події, залишивши потерпілих напризволяще», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Тоді загинуло троє людей, двоє отримали різної тяжкості тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що на Вінниччині співробітника поліції, який у стані алкогольного сп'яніння стріляв у людей, підозрюють у замаху на вбивство кількох осіб з хуліганських мотивів

Фото прокуратури

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