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Газифікація Херсонщини з Криму: нові фейки від херсонського колаборанта-втікача

20:00 17 квітня 2023
Колаборант Володимир Сальдо

Днями злочинний ставленик Кремля на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив про будівництво магістрального газопроводу від Джанкою до Генічеська. За словами зрадника, це «дозволить повністю змінити ситуацію з недостатньою газифікацією… лівобережжя Херсонської області», що природно було нібито «особистим дорученням путіна», і його «виконають до опалювального сезону».

«Ця брехня має подвійний характер. Насправді саме Генічеськ зв’язаний з окупованим Кримом газопроводом через Сиваш та Арабатську стрілку, і в 2014 році на цій трубі було встановлено заглушку. Швидше за все, саме на її знятті колаборанти планують списати кошти як на новому трубопроводі, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Але в будь-якому разі подача газу з Криму саме до Генічеську ніяк не зможе вирішити питання газифікації більшої частини лівобережної Херсонщини, оскільки Генічеськ після 2014 року виявився відрізаним від єдиної газорозподільної системи і тому далі на українському материку газу з Криму йти в принципі нікуди».

Та, зауважують експерти Асоціації, якщо мова не так про реальні газопроводи, як про кошти на їх прокладання, цинічна злочинна логіка «генічеських втікачів» досить зрозуміла.

Нагадаємо, Херсонською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської облради від забороненої партії «Блок Володимира Сальдо» Валерію Літвіну.

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