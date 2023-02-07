Схиляв українців до зради: депутату Херсонської облради оголошено про підозру у співпраці з фсб путіна

Херсонською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської облради від забороненої партії «Блок Володимира Сальдо».

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції. Під час тимчасової окупації Херсона він співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

«Представник російської спецслужби керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області. Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з рф інформації про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади. Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з діючими, схиляючи їх до співпраці», — зазначає прокуратура.

Ім'я підозрюваного у прокуратурі не називають, але судячи з опублікованого фото, мова про Валерія Валерійовича Літвіна, пише УНІАН.

Нагадаємо, що на початку січня правоохоронці провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо та за місцем проживання його поплічників. У маєтку Сальдо виявили документи рф із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо «великої росії», а також посібник із сексу.

Також стало відомо, що в ході обшуку в заступника голови колишньої окупаційної адміністрації Херсона у нього знайшли золотий годинник, буцімто подарований Володимиром Путіним. Також знайдені документи та інші докази, які доводять причетність фігуранта до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що після окупації Херсона російські загарбники призначили колишнього нардепа-зрадника Володимира Сальдо так званим «головою» адміністрації Херсонської області. У вересні в Житомирській області були заарештовані активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина Володимира Сальдо.

Тоді ж Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Йшлося, зокрема, і про «голову військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимира Сальдо та його «заступника» Кирила Стрємоусова, якого ліквідували самі окупанти перед відступом з Херсона.

Фото marusnews.com/

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