Розуміють безвихідь: російські окупанти «похвалилися» новою резиденцією на довгобуді Арабатки

Херсонські колаборанти, що втекли в окупований Генічеськ, неодноразово заявляли про будівництво на Арабатській стрілці якогось нового міста. При цьому жодної економічної чи соціальної підстави для такої незаконної забудови не існує, якщо не брати до уваги максимальну в Херсонській області віддаленість стрілки від нинішньої лінії фронту. Також раніше гауляйтер Володимир Сальдо заявляв, що цей проект нібито ініційований та контролюється особисто президентом путіним.

«11 лютого пропаганда ворога поширила відеоролик відвідування віце-прем'єром агресора Маратом Хуснулліним Арабатської стрілки. Там йшлось про те, що Сальдо разом з ним оглянули будівлі урядового кварталу на Арабатській стрілці, заявивши, що основні будівельні роботи тут завершені, йде внутрішнє оздоблення приміщень, — повідомляє „Асоціація реінтеграції Криму“.- Більше того, нібито саме цей квартал стане основою нового міста. Навколо нього розпочнеться будівництво житла, соціальних об'єктів та комунальної інфраструктури. У даній заяві примітно навіть не те, що окупанти заявляють про розміщення на Арабатці якогось злочинного уряду, тобто наперед не розглядаючи для нього жодних місць на материковій частині Херсонщини. З відеоролика видно, що Хуснуллін із Сальдо бродили територією довгобуду, так званої „клініки професора Козявкіна“, будівництво якої було розпочато 2005 року в селі Щасливцеве і потім було з ряду причин заморожене».

Ніякого відношення до будівництва даного об’єкта, додає «Асоціація реінтеграції Криму», ані окупанти, ані їх злочинна обслуга Сальдо, не мають.

«Крім того, будівництво житла, соціальних об'єктів та комунальної інфраструктури навколо цього довгобуду неможливе, бо для цього на косі банально бракує місця. У новій „рейхсканцелярії“ злочинного гауляйтера нагорі навіть плитка лежить в окремих палатах, як задоволено повідомила Хуснулліну його обслуга під час огляду довгобуду. Даний відверто абсурдний анонс на тлі загальновідомої для місцевих жителів споруди свідчить про повну безвихідь окупантів і відсутність у них будь-яких планів на майбутнє, про які вони можуть говорити вголос».

Нагадаємо, що російські пропагандисти розповідають про нібито запущені автобуси з Криму до окупованих міст Херсонщини.

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