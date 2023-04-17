У Польщі на українок напали з ножем великодньої ночі: одна жінка загинула

Українські біженці нерідко стають жертвами злочинів за кордоном. Так, у польському місті Гура 18-річний місцевий житель пограбував родину, яка збиралася повертатися до України та їхала на вокзал. А у місті Легниця напад на українок закінчився трагічно.

Як повідомляє fakty.lca.pl, злочин стався великодньої ночі — з 15 на 16 квітня. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили тіло 37-річної жінки з різаними ранами грудей та шиї. Її 14-річну дочку з кількома пораненнями у груди госпіталізували. У будинку була ще одна поранена жінка — у неї були порізані руки.

Правоохоронці біля будинку у кущах виявили чоловіка у крові. Під час обшуку в нього знайшли закривавлений ніж. 36-річного місцевого жителя, раніше засудженого за майнові злочини, узяли під варту.

Окружний прокурор Легниці Радослав Врембяк повідомив, що чоловік, швидше за все, зайшов у будівлю, щоб пограбувати людей, які там живуть. Очевидно, його виявила 37-річна жінка, яку він смертельно поранив. Від криків матері прокинулася дівчинка, яка теж отримала поранення, а потім ще одна жінка. Постраждалі та жертва жили в будинку разом із п'ятьма іншими громадянами України.

Видання також повідомляє, що дівчинці зробили операцію, її стан, як і раніше, важкий, але стабільний.

Зловмиснику готують звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та завданні тілесних ушкоджень третьому потерпілому.

Нагадаємо, що нещодавно у польському Ченстохові 17-річну місцеву мешканку звинуватили у побитті українських біженців. Студентка напала на двох 15-річних українок через національність.

Фото Pixabay

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