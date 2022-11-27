У Польщі позбиткувалися з українки з двома дітьми: вкрали 90 тис гривень і спалили паспорти

У Польщі, яка шукає способи зменшити наплив біженців з України до Європи, родину з України пограбували, коли мама з двома дітьми збиралася повертатися на батьківщину.

При цьому, як повідомляється на сайті місцевої поліції, інцидент стався рано-вранці в місті Гура, коли жінка замовила таксі до залізничної станції і почала переносити речі в автомобіль з квартири. У цей момент до одного з дітей підбіг молодик і спробував вирвати з рук хлопчика рюкзак. Зробити це йому не вдалося і він схопив сумку, що стояла поруч, і втік.

З'ясувалося, що саме в тій сумці були не лише квитки на поїзд та їжа в дорогу, а й гроші (2200 доларів США та 200 євро), а також документи сімейства, зокрема, медичні довідки хлопчика, який лікується від онкології.

На щастя, правоохоронцям вдалося швидко знайти злодія. Ним виявився 18-річний місцевий житель, який уже мав проблеми із законом. Під час обшуку в його будинку знайшли та вилучили вкрадені гроші. Проте документи сім'ї він встиг спалити.

Частково відновити втрачені документи сім'ї допомогли правоохоронці, а зловмиснику за скоєне загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як українські біженки потрапляють у сексуальне та трудове рабство за кордоном .

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