17-річна жителька Польщі побила підлітків з України: незабаром вона постане перед судом

Уродженку Ченстохови звинувачують у побитті біженців з України. Дівчина накинулася на них через національність. Одну зі своїх жертв вона вдарила по обличчю, іншу — коліном у голову та живіт. Інцидент стався ще 12 квітня 2022 року. 17-річна студентка одного з ченстоховських технікумів у супроводі друга йшла площею Солідарності в Ченстохові, повідомляє dziennikzachodni.pl.

«У якийсь момент вона підійшла до 15-річних дівчат з України, які були там, і через національну приналежність образила їх словами. Потім одну з дівчат вдарила в обличчя, а другу схопила за волосся та штовхнула, від чого потерпіла впала на землю. Потім вона вдарила дівчину коліном по голові та животу. Потім її відтягнув друг, з яким вона пішла з місця події, — повідомив прокурор Томаш Озімек, речник окружної прокуратури в Ченстохові. — Наступного дня одна з потерпілих помітила кривдницю на вулиці. Тож вона повідомила тітці про те, що трапилося. Та зупинила агресорку та запитала, чому вона напередодні вчинила неадекватно щодо 15-річної дівчини. Після чого 17-річна громадянка Польщі образила жінку через її національну приналежність, вживаючи образливі слова. Перед тим, як студентка пішла, жертва встигла її сфотографувати».

Студентку звинуватили у вчиненні насильницьких дій проти громадян України та публічній образі їх через національну приналежність. Водночас прокурор вирішив, що ці злочини мали хуліганський характер, оскільки зловмисниця безпричинно діяла публічно, виявляючи таким чином грубу зневагу до правопорядку. Допитана прокурором підозрювана зізналася у скоєному та пояснила, що шкодує про те, що вчинила. Застосування насильства через національну приналежність карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно у невеликому селищі у Франції, на Лазурному березі, невідомий чоловік побив двох українок за те, що вони слухали по телефону пісню українською мовою.

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