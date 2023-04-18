На Україну насувається нова хвиля дощів: коли чекати сухої погоди

Новий тиждень, згідно з прогнозом синоптиків, приніс поступове підвищення температури повітря, але дощі поки що не покидають Україну.

«Провідна неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються», — пише у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема, у вівторок, 18 квітня, очікується помірна температура повітря, протягом дня +12…+15, на заході місцями +9…+12 градусів, найтепліше буде у південній частині, до +17…+20 градусів.

Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

У Києві опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря +13…+14 градусів.

На таку ситуацію впливає антициклон, який наступного тижня буде над Середньою Азією та Казахстаном — завдяки йому активізуються південно-східні повітряні потоки, зазначає синоптик Ігор Кібальчич.

«Внаслідок атмосферної циркуляції, до нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону… Відновиться дощова погода у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. Температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, хоча і спостерігатимуться певні коливання протягом усього тижня», — вважає фахівець.

У середу, 19 квітня, атмосферні фронти з Чорного моря спричинять дощі у південних та західних областях, вдень також опади поширяться на східні та центральні області України. У Криму та Приазов'ї пролунають грози, місцями можливий град. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С, у Криму та центральних областях +13…+18 °С.

У четвер, 20 квітня, в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі, вдень у Криму та більшості південних областей сильні дощі. Лише у північних областях та на Поліссі без істотних опадів. Вітер східний / північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С, подекуди до +20 °С.

У п'ятницю, 21 квітня, дощова погода утримається у південних, центральних, східних, вдень також у західних областях. У північній частині та на Поліссі без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С.

У суботу, 22 квітня, дощова погода очікується у південних та східних областях, на решті території України під впливом молодого антициклону опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

У неділю, 23 квітня, на всій території України (за винятком Криму) установиться, нарешті, суха та малохмарна погода. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Вночі повітря охолоне до +2…+7 °С, вдень прогріється до +15…+20 °С.

Також на новому тижні очікуються потужна магнітна буря силою 5 балів.

Варто нагадати, якою була погода вчора, у «Поливальний понеділок», таким буде й літо. За давнім повір'ям якщо понеділок дощовий, то очікується і дощове літо. А якщо день сонячний та ясний, то й літо таким буде. На деревах кора потріскалася — очікується хороша погода, а якщо вдарив мороз — чекайте на багатий урожай пшениці. Якщо здійнявся вітер, то літо буде прохолодним.

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