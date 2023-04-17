Наступного дня після Великодня в Україні відзначають Поливальний понеділок. Він є символом очищення та відновлення духовної та фізичної енергії після Великодніх свят. Поливальний понеділок має інші назви: Обливальний понеділок, Великодній понеділок, Світлий понеділок, Волочильний понеділок.

У народі цей день пов'язували насамперед із духовним весняним очищенням, звідки і походить назва «поливальний (обливальний) понеділок». За традицією, хлопці в Поливальний понеділок обливають дівчат водою. Якщо дівчину не облили водою, то це для неї вважалося ганьбою. Дівчата можуть дякувати хлопцям у вівторок. Відкупитись від обливань можна писанками або великодніми яйцями.

Здавна вважалося, що вода у Великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей, має лікувальну силу проти різних хвороб. Тому люди обливали водою один одного. Крім людей, окропляли худобу, птицю та бджіл з вуликами.

Зазвичай, цей день присвячували молитві, можна відвідати службу у храмі. Сьогодні треба відпустити всі образи та вибачитися у інших. У поливальний понеділок прийнято обмінюватися великодніми яйцями, пригощати близьких пасками.

Здавна вірили, що сон, який наснився в ніч проти 17 квітня, точно здійсниться протягом 12 днів.

У цей день люди часто виходили з дому, щоб побачити лелек. Вони вважалися захисниками доброго від злих сил. А ще говорили, що після їхнього прильоту вже встановлюється по-справжньому літня погода.

За давнім повір'ям, потрібно спостерігати за погодою у понеділок — наприклад, якщо понеділок дощовий, то очікується і дощове літо. А якщо день сонячний і ясний, то й літо таким буде. На деревах кора потріскалася — очікується хороша погода, а якщо вдарив мороз — чекайте на багатий урожай пшениці. Якщо здійнявся вітер, то літо буде прохолодним.

У Поливальний понеділок не можна сумувати та думати про погане. Заборонено заздрити, бажати зла, сваритися. У цей день не можна об'їдатися і вживати алкоголь. Також сьогодні заборонено прати, прибирати, займатися ремонтом, працювати в саду, на городі, займатися рукоділлям, ображатися, пліткувати, лихословити.

Як розповіла «ФАКТАМ» етнограф, науковий співробітник відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) Лариса Полуянова Великодній понеділок називали «поливальним» у центральних регіонах України.

— За Христовим Воскресінням слідував поливальний понеділок — так називали його в центральних регіонах, — уточнює Лариса Полуянова. — І тоді молоді люди придивлялися один до одного. Діти трохи обливали дівчат (іноді робили це ще й у вівторок) — здебільшого це був спосіб продемонструвати свої симпатії, тож і від дівчат хлопці отримували писанки у подарунок. Для хлопців було важливо визначити свій статус, зібравши більше знаків уваги. Писанки, в яких втілювали образи, молитви і надії на краще майбутнє, зберігали як оберег. У народі існували застереження. Наприклад, хлопці не поспішали їсти писанки, подаровані дівчатами, щоб ті не приворожили. Були випадки, коли яйце, отримане від дівчини, яка не подобалася, відразу розбивали.

— У західних регіонах також зберігався звичай, пов'язаний із веселим «поливальним» чи «волочильним» понеділком, — додає Сергій Кузь, співробітник відділу «Карпати» Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово). — Здебільшого його суть зводилася до полювання на писанки, якими дівчата обдаровували хлопців. На Гуцульщині зараховували навіть писанки від дівчат, які не подобалися. А ще відбувалося веселе дійство, в якому дівчата рідко брали участь, а от молодиці охоче. Хлопці обливали тих молодиць, котрі добровільно не дарували писанки, а ховали їх під одягом, тож хлопцям треба було обшукувати молодих жінок, щоб знайти приз. І ця гра викликала багато сміху та жартів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Софія Ротару, Леся Нікітюк та інші зірки привітали українців із Великоднем.

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