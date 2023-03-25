Красуня-українка Терлюга другий рік поспіль стала чемпіонкою Європи з карате: відео фіналу

В іспанській Гвадалахарі проходить 58-й чемпіонат Європи з карате, в якому беруть участь 549 спортсменів із 47 країн.

Другий рік поспіль рівних на татамі не виявилося 30-річній Анжеліці Терлюзі, яка також завоювала «золото» Світових ігор у США. На шляху до фіналу в категорії до 55 кг одеситка впевнено перемогла англійку Робін Вінсент (8:0) та Емі Коннелл із Шотландії (3:0), у півфіналі не без проблем впоралася з опором німкені Гізем Бугур (3:2), а у вирішальній сутичці розгромила італійку Вероніку Брунорі (8:0), уп'яте в кар'єрі ставши континентальною чемпіонкою.

Відео фіналу Терлюга — Брунорі

Також «золото» чемпіонату Європи виборов ще один наш співвітчизник Андрій Заплітний у категорії до 75 кг. Українець на турнірі по черзі впорався з вірменином Гором Нерсісяном (3:1), австрійцем Штефаном Покорни (6:0), чорногорцем Неманією Микуліч (4:0), у півфіналі за додатковими показниками виявився сильнішим за бельгійця Квентіна Маходена (4:4), а у фіналі переміг чемпіона Європи-2022 Ермана Елтемура із Туреччини (2:0).

Андрій Заплітний із тренером

Додамо, що окрім двох золотих нагород, також «скарбничка» нашої збірної поповнилася «сріблом», яке виборола Аніта Серьогіна у категорії до 61 кг, поступившись у фіналі німкені Рім Хаміс (1:2). Плюс чоловіча збірна вперше в історії вийшла до фіналу командного куміте — після перемог над збірними Португалії (3:0), Чорногорії (3:0) та Хорватії (12:6) наші хлопці у складі Станіслава Горуни, Андрія Торошанка, Валерія Чеботаря, Різвана Талібова та Андрія Заплітного поборються за «золото» з командою Франції.

Чоловіча збірна з карате вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України стала віцечемпіоном Європи з футзалу.

Фото Федерації карате України

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