В Україні з 18 квітня відновлюється прийом заявок на грошову допомогу від ООН: хто може отримати 6600 грн

Українці, які постраждали від війни, знову зможуть розраховувати на допомогу від ООН. З 18 квітня поновлюється можливість реєстрації на програму.

Про це йдеться на сайті офіційних партнерів організації.

Пріоритетними групами для отримання допомоги є найбільш незахищені категорії населення.

У разі підтвердження заявки, сім'я отримає 6600 гривень на кожну особу. Виплати будуть розподілені на 3 місяці.

Допомогу можуть отримати переселенці, які постраждали через російську агресію в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

А також люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Крім того, на допомогу може претендувати:

- сім'я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір), з одним або більше дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старші);

- сім'я одиноких людей похилого віку (55 років і старші) або з людиною похилого віку, з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

- прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально це треба підтвердити).

Крім того, дохід домогосподарства має становити менш як 5400 грн на одного члена сім'ї.

Якщо сім'я вже отримує допомогу від іншої агенції ООН/гуманітарної організації, вона не можете бути зарахована на допомогу УВКБ ООН.

Ті переселенці, які вже надали свої дані для включення до програми грошової допомоги УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої організації.

Детальна інформація про програму, умови та адреси пунктів збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН — за посиланням.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як отримати 6600 грн від Міжнародної гуманітарної організації ACTED.

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